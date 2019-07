Actualidade

Quatro jovens foram presos pela polícia islâmica em Kano, norte da Nigéria, por celebrarem uma falsa cerimónia de casamento na rede social Facebook, onde "gozavam com a santidade da instituição", foi hoje divulgado.

Os suspeitos, que têm entre 30 e 32 anos, foram presos na terça-feira em Kano, poucos dias após a transmissão de uma falsa cerimónia de casamento no Facebook, durante a qual um deles casou-se com um dos seus amigos do Facebook, e os outros três estavam a assistir como testemunhas, disse o diretor geral da Hisbah (a polícia islâmica), Abba Sufi.

Em declarações à France-Presse (AFP), Abba Sufi disse que prenderam quatro homens por organizarem um casamento falso no Facebook, o que "provocou indignação pública".