Estado da Nação

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje a redução da taxa de IRC em Portugal para 12,5% no prazo de seis anos, no debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, em Lisboa.

"Se há quem olhe com desconfiança para países como a Irlanda, com uma taxa de IRC de 12,5%, no CDS queremos ter a mesma taxa de 12,5% da Irlanda dentro dos próximos seis anos. E queremos ver o país a crescer 4% e 5% ao ano como a Irlanda", disse Assunção Cristas no debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, em Lisboa.

A líder centrista tem defendido a baixa dos impostos sobre as empresas, mas não tinha ainda quantificado. Em Portugal, as empresas pagam uma taxa nominal de IRC de 21%.