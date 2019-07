Actualidade

Funchal, Madeira, 10 jul 2019 (Lua) - Dois responsáveis de uma agência de viagens foram hoje detidos na Madeira por suspeita de falsificação e faturação fictícia para receberem reembolsos ao abrigo do subsídio de mobilidade aérea em vigor na região, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Uma nota disponibilizada na página da internet da PJ refere que as detenções ocorreram no âmbito de uma operação denominada "Pégaso", que envolveu o Departamento de Investigação Criminal do Funchal e outras unidades desta polícia.

Os detidos têm 46 e 28 anos de idade.