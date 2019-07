Estado da Nação

O líder parlamentar do PS classificou hoje como "extraordinário" o caminho percorrido na presente legislatura, defendeu que o Governo recusou os "facilitismos irrazoáveis" e caracterizou como "prodigalidades desconexas" as promessas eleitorais do PSD e CDS-PP.

"O PS não se deixou levar nesta legislatura por facilitismos irrazoáveis e orçamentalmente imponderados que deitariam tudo a perder, nem, no futuro, se deixará levar, certamente, por prodigalidades desconexas como algumas das já anunciadas pelos partidos da oposição nas suas promessas eleitorais", declarou Carlos César no seu discurso no debate sobe o estado da nação na Assembleia da República.

Numa intervenção apenas com uma referência aos parceiros de esquerda da atual solução política governativa (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), mas sem referências diretas críticas a estes partidos, Carlos César defendeu a manutenção da linha de rumo, baseada em avanços económico-sociais prudentes, na próxima legislatura.