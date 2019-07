Estado da Nação

O ministro do Trabalho defendeu hoje que "este não foi um Governo de opções fáceis", apontando como exemplo o reforço de 1,3 mil milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social até final do ano.

"Saber que é hoje possível afirmar com segurança que, até final do ano, será possível reforçar o fundo em mais de 1,3 mil milhões de euros é um sinal acrescido de confiança em todos nós", afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa intervenção no debate do estado da nação.

Para Vieira da Silva, este reforço "fará seguramente desta legislatura aquela em que mais se reforçou" este fundo desde a sua existência, já tendo sido ultrapassados em março os 18 mil milhões de euros de ativos.