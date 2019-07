Wimbledon

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do 'ranking' mundial, garantiu hoje pela sétima vez, e segunda consecutiva, um lugar nas meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao bater o norte-americano Sam Querrey, 65.º.

Nadal, que somou recentemente o seu 12.º título na terra batida de Roland Garros, para um total de 18 'majors', superou Querrey em três 'sets', pelos parciais de 7-5, 6-2 e 6-2, em duas horas e sete minutos.

Vencedor por duas vezes na relva londrina, em 2008 e 2010, Nadal, terceiro cabeça de série, vai defrontar nas meias-finais o suíço Roger Federer, terceiro jogador mundial, que superou o japonês Kei Nishikori, sétimo, por 4-6, 6-1, 6-4 e 6-4.