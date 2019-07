Actualidade

Álvaro Siza, António Valdemar, Carlos do Carmo, Eduardo Lourenço, José-Augusto França e Rui Mendes foram hoje homenageados com a atribuição do título de Sócio Honorário da Associação Portuguesa de Escritores, em ambiente de tertúlia, num restaurante lisboeta.

No inicio da cerimónia, José Manuel Mendes, presidente da direção da Associação Portuguesa de Escritores (APE), destacou que estas seis personalidades - um arquiteto, um jornalista, um cantor, um ensaísta, um historiador e um ator - foram escolhidos em Assembleia Geral por unanimidade dos sócios.

"Foram escolhidos pelo que sabemos ser a vida pública, a obra singular e marcante da vida de cada um deles e pela proximidade connosco, unidos pela arte", acrescentou.