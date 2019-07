Estado da Nação

O ministro das Finanças criticou hoje os "leilões de promessas eleitorais", classificando-os como sendo "políticas do passado", num discurso em que citou o poeta socialista Manuel Alegre e motivou protestos nas bancadas do PSD e CDS-PP.

Mário Centeno assumiu estas posições no encerramento do debate sobre o estado da Nação, na Assembleia da República, ocasião que aproveitou para atacar quem não acreditou na capacidade do atual Governo e para defender que houve um aumento do investimento social, designadamente em setores como a saúde e educação, ao mesmo tempo que se verificou um aumento global de salários, descida de impostos e mais emprego.

O ministro das Finanças começou a irritar as bancadas do PSD e do CDS quando lamentou a existência de um setor que acredita sempre que o país "nunca chega lá", pedindo, em contrapartida, uma atitude de exigência com interpretação do "esforço coletivo que tem vindo a ser feito".