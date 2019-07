Sporting

A procuradora do Ministério Público (MP), Cândida Vilar, manteve hoje na íntegra a acusação ao ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, por considerar que a matéria de prova se mantém.

"Considero que a prova se mantém e não foi infirmada pelas suas declarações", afirmou Cândida Vilar, durante as alegações finais do debate instrutório do caso da invasão à Academia de Alcochete.

Por este motivo, a procuradora solicitou que o juiz mantenha a Bruno de Carvalho, como medida de coação, a obrigação de apresentações diárias.