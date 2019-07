Actualidade

A proposta do BE para alargar ao privado a dispensa para acompanhamento de menores no primeiro dia de escola não foi admitida hoje à votação, devido ao chumbo do PSD e do CDS/PP e à abstenção do PS.

Em causa estava uma proposta dos bloquistas que pretendia alargar aos trabalhadores do setor privado uma medida para a função pública publicada recentemente que estabelece a possibilidade de dispensa até três horas para acompanhamento de menores de 12 anos no primeiro dia de escola.

Segundo disse à Lusa o deputado do BE José Soeiro, a admissão da proposta a votação - que tinha sido apresentada pelos bloquistas há uma semana no grupo de trabalho das leis laborais - foi rejeitada hoje na comissão parlamentar com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS.