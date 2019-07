Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou na quarta-feira que o país "está cada vez mais próximo do caminho da prosperidade", após a aprovação do texto-base da reforma do sistema de pensões na Câmara dos Deputados.

"Cumprimento a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente, Rodrigo Maia, pela aprovação, na primeira volta, da PEC [proposta de emenda à Constituição] da nova previdência [sistema de aposentação]. O Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade", escreveu o chefe de Estado na rede social Twitter.

O plenário da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou na quarta-feira, com 379 votos favoráveis e 131 contra, o texto-base da reforma do sistema de pagamento de pensões, uma medida considerada fundamental pelo Governo de Jair Bolsonaro.