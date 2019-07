Actualidade

Pelo menos 17 corpos foram encontrados no Brasil num cemitério clandestino no município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, informou quarta-feira a polícia brasileira em novo balanço.

Depois dos doze restos mortais encontrados na sexta-feira, alguns em estado de decomposição avançada, as autoridades desenterraram mais cinco esta quarta-feira, segundo a Secretaria da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

As identidades dos mortos ainda são desconhecidas.