Alive

O Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, acolhe, entre hoje e sábado, mais de uma centena de espetáculos, repartidos por sete palcos, na 13.ª edição do festival Alive, cujo cartaz inclui The Cure, Vampire Weekend e The Smashing Pumpkins.

A música ouvir-se-á no recinto pelas 15:00 no pórtico de entrada, onde foi montado um dos palcos. No palco principal, os concertos começam às 18:00 com os portugueses Linda Martini. Depois, atuam os norte-americanos Weezer, os portugueses Ornatos Violeta, que começam em Oeiras uma série de concertos de comemoração dos 20 anos de "O Monstro Precisa de Amigos", o segundo álbum da banda que se separou em 2002, e os britânicos Mogwai e The Cure.

As estreias em palcos portugueses neste primeiro dia estão agendadas para o palco secundário: Loyle Carner, "o novo prodígio do hip hop britânico" , de acordo com a organização do festival, e Jorja Smith, "um dos nomes mais estimulantes dos últimos tempos do R & B", também britânica.