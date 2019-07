Actualidade

O PS quer que computação entre no currículo do Ensino Básico, promete criar uma tarifa social para acesso à Internet e assume como objetivo desmaterializar os 25 serviços administrativos mais usados por cidadãos e empresas.

Estas são algumas das medidas que constam do capítulo da área da sociedade digital da proposta de programa eleitoral do PS, documento que será debatido e votado em Convenção Nacional deste partido, no próximo dia 20, em Lisboa.

Como principais metas globais, os socialistas dizem pretender "alcançar um volume de exportações equivalente a 50% do PIB (Produto Interno Bruto) na primeira metade da próxima década e atingir um investimento global em investigação e desenvolvimento de 3% do PIB em 2030".