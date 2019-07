Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram e 40 ficaram feridas hoje no Paquistão na sequência de uma colisão de um comboio de passageiros com um de carga, numa estação na província de Punjab, no sul do país.

O acidente ocorreu por volta das 04:00 (00:00 em Lisboa) na estação de Walhar, quando um comboio de passageiros colidiu com um comboio de mercadorias que se encontrava estacionado, disse à agência noticiosa espanhola Efe o porta-voz do ministério das Ferrovias, Ali Nawaz Malik.

"Até agora há dez mortos e cerca de 40 feridos, mas estes são dados iniciais, o número pode subir", afirmou Nawaz, acrescentando que a negligência humana e uma falha na sinalização foram as causas do acidente.