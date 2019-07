Actualidade

O distrito da Guarda apresenta hoje risco extremo de exposição à radiação ultravioleta (UV) enquanto as restantes regiões do continente estão com níveis muito elevados, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os arquipélagos da Madeira e dos Açores também estão hoje com níveis muito elevados de exposição à radiação UV.

O IPMA recomenda em caso de risco extremo que a população evite a exposição ao sol o mais possível.