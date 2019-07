Actualidade

Navios da Guarda Revolucionária do Irão tentaram, sem sucesso, intercetar um petroleiro britânico que navegava no Estreito de Ormuz na quarta-feira, de acordo com as autoridades britânicas.

"Contra as regras do direito internacional, três navios iranianos tentaram impedir a passagem do navio mercante 'The British Heritage', no Estreito de Ormuz", disse um porta-voz do Governo britânico.

Segundo a mesma fonte, a Marinha Real Britânica teve que intervir para ajudar a embarcação da empresa petrolífera detida pela British Petroleum (BP).