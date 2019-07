Actualidade

O tetraplégico em estado vegetativo que se tornou símbolo em França da discussão sobre a morte digna, Vincent Lambert, morreu hoje, depois de no início do mês o hospital ter anunciado que iria desligar as máquinas que o mantinham vivo.

"Vincent morreu às 08:24 desta manhã" no hospital de Reims (nordeste da França), revelou o sobrinho do tetraplégico francês, Francis.

O caso de Vincent Lambert, um enfermeiro de 42 anos que foi vítima de um acidente de viação em 2008, tornou-se o símbolo do debate sobre o fim da vida em França.