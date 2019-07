Actualidade

A fabricante brasileira Embraer, líder no segmento de aeronaves para voos regionais, apresentou hoje em Macau o novo avião "TechLion", mais eficiente e silencioso, com o qual pretende reforçar a presença no mercado asiático.

Foi na região administrativa especial chinesa que o novo modelo E-195-E2 realizou a segunda paragem de uma demonstração mundial, que arrancou esta segunda-feira em Xiamen, na costa sudeste da China, seguindo depois para mais países na região da Ásia-Pacífico.

"Esperamos que as atuais companhias aéreas e também aquelas interessadas em operar em Macau compreendam a vantagem que este avião pode trazer a este mercado", afirmou, em declarações aos jornalistas, o vice-presidente do departamento de Vendas e Marketing para a China da Embraer, Guo Qing.