Actualidade

A Guarda Revolucionária do Irão negou hoje ter tentado impedir que um petroleiro britânico cruzasse o estreito de Ormuz, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias Sepah News.

"Não houve qualquer confronto com navios estrangeiros, incluindo britânicos, nas últimas 24 horas", declarou a Guarda, em reação à declaração do Governo britânico de que três navios iranianos "tentaram impedir a passagem de um navio mercante" britânico no Golfo.

"Contra as regras do direito internacional, três navios iranianos tentaram impedir a passagem do navio mercante 'The British Heritage', no Estreito de Ormuz", disse um porta-voz do Governo britânico.