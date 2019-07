Actualidade

A nova curta-metragem do realizador Diogo Costa Amarante, intitulada "O Verde do Jardim", tem como personagem principal e inspiração a figura de Diana, que o cineasta classifica como uma "guardiã" de acesso ao bairro portuense da Fontinha.

Exibido na noite de quarta-feira na competição nacional do festival Curtas de Vila de Conde, a sinopse de "O Verde do Jardim" conta como o filme "segue um conjunto de personagens solitárias, à procura de um afeto que lhes escapa. A ligação entre Diana, uma transexual, e um motociclista acidentado permite uma luz de ternura entre duas pessoas distantes".

Em declarações à Lusa, em Vila do Conde, o realizador do premiado "Cidade Pequena" explicou que foi viver para o Bairro da Fontinha, no Porto, para trabalhar na sua primeira longa-metragem (cujas filmagens se deverão iniciar ainda este ano), tendo nesse contexto tomado conhecimento de Diana Neves Silva, que vai também participar no novo filme, e percebido que havia uma vontade de lhe dedicar uma curta-metragem ficcional, para representar a forma como os dois se conheceram.