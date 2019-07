Actualidade

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) apelou aos líderes partidários que tomem medidas urgentes no âmbito do enquadramento legal e da proteção de piscinas para prevenir as mortes de crianças por afogamento.

Numa carta aberta enviada na quarta-feira aos líderes partidários, no âmbito da campanha "A morte por Afogamento é Rápida e Silenciosa", a APSI considera ser urgente a criação de um enquadramento legal abrangente para todas as piscinas.

A APSI apela também à obrigação de proteção de piscinas domésticas e inseridas em condomínios e estabelecimentos de alojamento local, aldeamentos turísticos, turismo de habitação e turismo rural.