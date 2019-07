Actualidade

Um rapaz de 12 anos tornou-se uma celebridade no Paquistão com as suas palestras motivacionais, que têm como principal foco a educação, e já tem milhões de visualizações na rede social YouTube.

Hammad Safi veste-se elegantemente e é um bom orador, mas o seu maior trunfo é a sua idade, escreve hoje a agência Efe.

"Quando as pessoas me veem dando palestras ficam inspiradas apenas por me ver, por ser tão jovem como sou", declarou Hammad Safi, o mais novo de seis irmãos e filho de um empresário.