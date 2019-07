Actualidade

A Comissão Europeia saudou hoje as mudanças feitas na plataforma de alojamento Airbnb, nomeadamente na apresentação dos preços aos utilizadores, um ano após ter exigido mais transparência à empresa de forma a respeitar a legislação comunitária.

Em comunicado, Bruxelas aponta que, "em resultado das negociações com o Airbnb, a plataforma melhorou e esclareceu totalmente a forma como apresenta as ofertas de alojamento aos consumidores, o que está agora em consonância com as normas estabelecidas na legislação da UE [União Europeia] em matéria de consumo".

"Isto vem no seguimento do apelo feito pela Comissão Europeia e pelas autoridades de consumidores da UE em julho de 2018", realça o executivo comunitário.