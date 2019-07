Eleições

A dirigente do PEV Heloísa Apolónia mostrou-se hoje "confiante e muito determinada" em ser eleita por Leiria nas próximas eleições legislativas, afirmando que "é uma aposta" da CDU a sua escolha como cabeça de lista pelo distrito.

"É possível [ser eleita], estou confiante e estou muito determinada em trabalhar com as pessoas desta região", afirmou à agência Lusa a deputada e dirigente do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), à margem de uma visita à unidade de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste.