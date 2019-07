Actualidade

O ex-presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (PMA) defendeu hoje que a Assembleia da República dará um mau exemplo se não aprovar as alterações à lei da PMA, considerando que os votos do PSD serão cruciais.

Depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter declarado inconstitucionais algumas normas da lei da PMA, o Bloco de Esquerda, partido autor da primeira lei, fez um novo diploma para responder às preocupações do TC.

Nas últimas votações na comissão parlamentar, foi aprovado a quase totalidade do projeto apresentado, à exceção da norma que se refere ao arrependimento da gestante, uma das questões que tinha sido suscitada pelo TC.