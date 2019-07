Actualidade

A HDP investiu perto de oito milhões de euros no Porto na remodelação do hotel Sheraton e na Casa de Montevideu, um espaço para eventos localizado na zona da Foz que visa complementar a oferta no segmento de acontecimentos sociais.

Num encontro com jornalistas no âmbito dos 15 anos do hotel Sheraton Porto Hotel & SPA, a diretora-geral, Joana Almeida, explicou que a nova Casa de Montevideu é "um espaço 'premium' para organização de eventos até 200 pessoas", cuja gestão e 'catering' são assegurados pelo Sheraton.

"O hotel tem uma oferta maioritariamente 'corporate' [empresarial] a nível de eventos e reuniões. Apesar da componente de lazer, não estamos tão vocacionados para eventos sociais e a Casa de Montevideu vem complementar a nossa oferta", disse.