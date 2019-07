Actualidade

O presidente da AICEP está confiante de que Portugal vai ter "outro ano muito bom" em 2019 em termos de investimento direto estrangeiro do Reino Unido, após dois anos recorde, continuando a beneficiar da incerteza em torno do 'Brexit'.

"2017 e 2018 foram anos ótimos. 2019 está com a mesma taxa de crescimento e acredito que vai ser outro ano bom", disse Luis Castro Henriques hoje à agência Lusa, onde chegou hoje para uma visita de dois dias com um programa de reuniões com atuais e potenciais investidores.

Mas desde a anunciada saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o 'Brexit', desencadeada pelo referendo de 2016 e prevista para este ano, embora a data de saída tenha sido adiada de 29 de março para 31 de outubro, que o ritmo de investimento acelerou.