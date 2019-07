Actualidade

Os técnicos de diagnóstico e terapêutica vão estar em greve nas duas próximas sextas-feiras, dias 12 e 19 de julho, na sequência da rejeição parlamentar de propostas que poriam fim "às desigualdades na carreira" dos profissionais.

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde adianta que "mantém greves para as próximas duas sextas-feiras" de julho, na sequência do que dizem ser uma cedência do PSD às "pressões do Governo" e um recuo na votação que poria fim a desigualdades na carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica.

Com a greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica podem ficar comprometidos vários serviços de saúde públicos, como exames ou meios complementares de diagnóstico.