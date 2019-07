Actualidade

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal, que começa a 22 de agosto, conta este ano com três companhias estrangeiras, pela primeira vez, duas estreias, a criação de uma assinatura anual e medidas mais amigas do ambiente.

De acordo com a programação do Festival Internacional de Teatro de Setúbal, a cargo do Teatro Estúdio Fontenova (TEF), assinala-se este ano a 21.ª edição desta Festa do Teatro.

Por isso, o mote da programação que enforma o festival é "a maioridade" e haverá um "olhar para trás", através de 21 pequenos vídeos que gravarão elementos do público a relembrar memórias do teatro e dos festivais anteriores.