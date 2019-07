Actualidade

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, disse hoje que a cultura é considerada como um "elemento base da sustentabilidade do desenvolvimento" dos territórios.

Ana Abrunhosa, que falava na sessão de abertura de uma conferência internacional sobre "Cultura. Território e Desenvolvimento", que decorre até sábado, na aldeia histórica de Idanha-a-Velha, distrito de Castelo Branco, por iniciativa da Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), disse que a cultura é considerada importante para o desenvolvimento do território e a entidade que lidera pretende robustecê-la no próximo período de programação comunitário.

"Que fique claro. Consideramos a cultura como um elemento base da sustentabilidade do desenvolvimento", afirmou.