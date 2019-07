Actualidade

O Conselho das Finanças Públicas alerta hoje que o ritmo de crescimento das despesas com pessoal até março representa um risco para a previsão do conjunto do ano devido às pressões orçamentais com o descongelamento das progressões na carreira.

"As despesas com pessoal cresceram a um ritmo superior ao implícito no PE/2019 [Programa de Estabilidade de 2019]", atingindo 5.036 milhões de euros nos primeiros três meses de 2019, mais 5,2% (ou 247 milhões de euros) do que no período homólogo", indica o CFP no Relatório hoje divulgado sobre a Evolução orçamental das administrações públicas até março de 2019, onde salienta que foi a rubrica de despesa que registou o "aumento mais expressivo" no período em análise.

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral alerta, no relatório, que o comportamento das despesas com pessoal entre janeiro e março "configura um risco para o cumprimento da previsão efetuada no PE/2019, atendendo às crescentes pressões orçamentais decorrentes do calendário do processo gradual de descongelamento das progressões e da medida destinada a mitigar os sete anos de serviço congelado em carreiras em que a progressão depende do tempo de serviço".