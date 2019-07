Actualidade

O saxofonista britânico Trevor Watts vai atuar no sábado à noite, no Centro Cultural do Cartaxo, num concerto único em Portugal com o Rodrigo Amado Motion Trio (Rodrigo Amado, Miguel Mira e Gabriel Ferrandini).

Em comunicado, a Câmara Municipal do Cartaxo (distrito de Santarém) afirma que este será o único concerto em Portugal do trio do saxofonista Rodrigo Amado com Trevor Watts, "lenda incontornável do jazz europeu" e "um dos mais conceituados improvisadores da história do jazz".

O concerto culmina uma residência artística que os músicos iniciaram na região, na passada terça-feira, e que se prolonga até à próxima segunda-feira.