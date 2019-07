Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) deverá aceitar a proposta reformulada dos CTT no que diz respeito à densidade da rede postal, depois de ter rejeitado o plano inicial em maio.

Em comunicado, o regulador referiu que os CTT "reformularam a proposta que complementa os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços definidos pela Anacom, de modo a suprirem os aspetos da proposta inicial que não tinham integralmente em consideração o quadro de referência definido pela Anacom em 10 de janeiro de 2019".

Com as alterações, o operador clarifica "que a sua proposta se aplica a todos os postos de correios que, em cada concelho, prestam a totalidade dos serviços concessionados e funcionam em 99% dos concelhos do país, todos os dias úteis durante um período mínimo diário de seis horas e no restante 1% dos concelhos todos os dias úteis durante um período mínimo diário de três horas".