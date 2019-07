Alive

O saxofonista Ricardo Toscano leva hoje o "espírito do jazz" ao festival Alive, a decorrer em Oeiras, com um concerto que o músico admite ser "improvável", num cartaz no qual predominam o rock e a música eletrónica.

O músico, que editou no final do ano passado o álbum de estreia, em quarteto, atua hoje pelas 19:50 no palco Coreto, um dos sete palcos montados no Passeio Marítimo de Algés, onde começou hoje a 13.ª edição do NOS Alive.

Ricardo Toscano, em declarações à Lusa antes do espetáculo, mostrou-se "muito contente" com o convite, que considerou "muito improvável" e, "ao mesmo tempo, uma oportunidade para o jazz se integrar nestes festivais".