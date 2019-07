Alive

O festival Alive prossegue hoje, no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, com as atuações de Vampire Weekend, Gossip, Primal Scream, Grace Jones, Johnny Marr, Cut Copy, Dillaz, Plutónio e Cristina Branco, entre outros músicos.

Hoje, as portas do recinto abrem novamente às 15:00, hora a que atua a primeira banda, os The Djabalis no palco montado no pórtico de entrada. Cerca de duas horas depois, começa a ouvir-se música, ou humoristas, nos restantes seis palcos.

Os primeiros a subir ao palco principal são os espanhóis Izal. Seguem-se o norte-americano Perry Farrell, líder de grupos como os Jane's Addiction e Porno for Pyros, que regressa agora ao NOS Alive com a Kind Heaven Orchestra, os britânicos Primal Scream e os norte-americanos Greta Van Fleet, em estreia em Portugal, Vampire Weekend e Gossip.