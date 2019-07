Actualidade

A líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, advertiu hoje que o povo taiwanês "nunca se sentirá intimidado", durante uma visita aos Estados Unidos, apesar dos protestos de Pequim, que recusam reconhecer Taiwan como território soberano.

Tsai, do Partido Democrático Progressista, pró-independência, realizou uma paragem de duas noites em Nova Iorque, a caminho da região do Caribe, onde visitará os aliados de Taipé na região.

A visita ocorre apesar dos protestos de Pequim, que pediu aos EUA que não permitam que Tsai transite pelo país e que tratem com "cautela" as questões relacionadas com Taiwan.