O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, mostrou-se hoje confiante no sucesso do recurso contra a condenação do seu filho e vice-presidente do país pela justiça francesa por lavagem de dinheiro e corrupção.

Em 2017, a justiça francesa condenou Teodoro Nguema Obiang (conhecido como 'Teodorín') a três anos de prisão, com pena suspensa, e 30 milhões de euros por lavagem de dinheiro, corrupção e apropriação indevida de fundos públicos, considerando que o vice-presidente equato-guineense possui "bens mal adquiridos", uma figura jurídica que questiona a origem da riqueza de estrangeiros no país.

"Não estamos de acordo com a denominação de bens mal adquiridos. Isso não configura em nenhuma legislação, em nenhum documento que possamos considerar legal", afirmou Teodoro Obiang, em entrevista à agência Lusa.