Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu meia tonelada de cocaína num veleiro, nos Açores, e deteve dois homens de nacionalidade estrangeira, no âmbito da operação "Tiphon", de combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima.

Em comunicado, a PJ adianta que a operação desenvolveu-se durante dois dias na região Autónoma dos Açores e foi executada pelo departamento de investigação criminal de Ponta Delgada e Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

Durante a operação foi detetada "uma embarcação de recreio do tipo veleiro, suspeita de estar a ser utilizada no transporte de cocaína, entre a América do Sul e a Europa".