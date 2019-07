Actualidade

A meia tonelada de cocaína apreendida num veleiro, nos Açores, pode atingir no mercado um valor superior a 50 milhões de euros, sendo a segunda maior apreensão de droga no arquipélago açoriano este ano, adiantou hoje fonte da PJ.

O coordenador da Policia Judiciária (PJ) nos Açores, João Oliveira, explicou à agência Lusa que a cocaína apreendida numa embarcação de recreio do tipo veleiro tinha "um elevado grau de pureza", acrescentando que aquela droga no estado em que está "é equivalente a cinco milhões de doses" e "o seu valor no mercado pode atingir mais de 50 milhões de euros".

Segundo o responsável da PJ no arquipélago, trata-se da "segunda maior apreensão de droga nos Açores este ano".