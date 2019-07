Actualidade

Os acionistas da Anadarko, petrolífera que lidera um dos maiores projeto de gás natural em marcha em Moçambique e em África, vão decidir a 08 de agosto a venda da empresa, anunciou a administração em comunicado.

"A Anadarko vai promover um encontro especial de acionistas a 08 de agosto para votarem a proposta necessária para completar a fusão" com a petrolífera Occidental, lê-se no comunicado divulgado na quinta-feira.

As duas petrolíferas têm sede nos Estados Unidos da América (EUA) e depois de completada a fusão, que está a ser concertada entre as duas firmas desde maio, a Occidental vai vender os projetos da Anadarko em África à francesa Total - incluindo a Área 1 da bacia do Rovuma, no Norte de Moçambique, um investimento de 25 mil milhões de dólares.