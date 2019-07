Actualidade

O novo ministro da Educação da Guiné-Bissau, Dautarim da Costa, disse à Lusa que conta com Portugal para a "refundação ou reabilitação" do sistema educativo do país, que considerou estar num processo acelerado de degeneração.

Formado em Sociologia no ISCTE, em Lisboa, Dautarim da Costa, 38 anos, antevê uma relação estreita com Portugal, tendo em conta as semelhanças entre os sistemas do ensino dos dois países e também o interesse comum que os dois estados têm no desenvolvimento da língua portuguesa.