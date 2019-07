Actualidade

Os Guardas da Revolução do Irão anunciaram hoje que bombardearam com mísseis e aviões não tripulados posições de "grupos terroristas" na fronteira com o Curdistão iraquiano, onde o movimento separatista curdo iraniano possui as suas bases.

Os ataques, que se iniciaram na quarta-feira, provocaram a destruição de várias bases dos grupos curdos que o Governo de Teerão qualifica de "terroristas" e um "grande número" de baixas nas suas fileiras, segundo o comunicado publicado por este corpo militar de elite.

Esta ofensiva ocorre após a morte de três efetivos da Guarda Revolucionária num ataque na cidade de Piranshahr, noroeste do Irão, que as autoridades atribuíram a um grupo separatista curdo.