Actualidade

Uma equipa de arqueólogos concluiu hoje uma nova campanha de escavações em Cacela Velha, concelho de Vila Real de Santo António, e detetou novos arruamentos e casas de um bairro islâmico, destacou uma investigadora.

Apesar de ainda não terem localizado a ermida de Nossa Senhora dos Mártires, a primeira ermida instalada neste território do sotavento algarvio após a conquista cristã, os investigadores conseguiram nas quatro semanas de trabalhos concluir o levantamento de corpos da necrópole medieval cristã, iniciado no ano passado, e chegar ao nível do bairro islâmico, congratulou-se Cristina Garcia, arqueóloga da Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg).

No nível da necrópole medieval cristã, as equipas descobriram 12 esqueletos, "metade de crianças, desde recém-nascidos a infantis", e "vários ossários aglomerados de limpezas de sepulturas mais antigas", revelou Cristina Garcia.