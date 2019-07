Actualidade

O Presidente são-tomense alertou hoje para a existência de "focos de conflito entre grupos de poder e da oposição", nomeadamente nas medidas de combate à corrupção, que motiva a "perseguição, pela via do foro criminal, de adversários políticos".

"O semblante político atual tem revelado alguns focos de conflito entre os grupos de poder e de oposição, concretamente no respeito dos procedimentos e na aplicação de normas de combate a corrupção, resultantes de declarações e decisões públicas, mostrando-se assentes em perseguição pela via do foro criminal de adversários políticos", disse Evaristo Carvalho, num discurso na celebração do 44.º aniversario da independência do país, em Angolares, sul de São Tomé.

Evaristo Carvalho considerou, por isso, necessário "desanuviar o clima político com medidas de prevenção da corrupção, matéria que cabe ao Governo, e relegando medidas de índole judiciário aos órgãos competentes da justiça".