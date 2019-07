Actualidade

O projeto para permitir a navegabilidade do rio Guadiana entre Vila Real de Santo António (Algarve) e Mértola (Alentejo) vai custar seis milhões de euros e deverá terminar em 2021, anunciou hoje a ministra do Mar.

"É um dos investimentos mais emblemáticos do Ministério do Mar", porque "promove a navegabilidade do Guadiana" e, simultaneamente, "o desenvolvimento de toda a zona abrangida", afirmou Ana Paula Vitorino, no Pomarão, concelho de Mértola, distrito de Beja.

A ministra falava aos jornalistas após a cerimónia de assinatura do contrato da empreitada de desassoreamento e assinalamento marítimo para permitir a navegabilidade do troço internacional do rio Guadiana entre Alcoutim, no distrito de Faro, e o Pomarão.