Moçambique/Ciclones

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje à comunidade internacional mais apoio para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique, assinalando que a ajuda até agora anunciada é insuficiente.

"Toda a ajuda que foi até agora anunciada não é suficiente, a reconstrução vai exigir muito mais", enfatizou António Guterres, em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com Daviz Simango, autarca da Beira, centro de Moçambique.

Beira, capital da província de Sofala, foi devastada pela passagem do ciclone Idai em março último e recebeu hoje a visita do secretário-geral das Nações Unidas, que foi ver pessoalmente as consequências da calamidade.