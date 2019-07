Brexit

Dublin, 12 jul 2019 (EFE) - O Banco Central da Irlanda (BCI) advertiu que um 'Brexit' sem acordo é o principal perigo para a estabilidade financeira e económica do país porque causaria um "choque macroeconómico" mais duro do que o esperado.

O alerta do BCI foi publicado no último relatório trimestral da instituição, em que, aborda a incerteza sobre a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), que está agora agendada para o próximo dia 31 de outubro.

Segundo o banco central irlandês, um 'Brexit' selvagem seria o rastilho para um endurecimento abrupto das "condições financeiras globais" e causaria "danos macroeconómicos" na Irlanda. O BCI antecipa que, este cenário, teria "efeitos nefastos", por exemplo no setor imobiliário.