Uma operação da Polícia Federal brasileira desmantelou uma fraude para regularizar 91 mil metros cúbicos de madeira extraída da Amazónia, foi hoje anunciado.

A operação "Selvas de Papel", que envolveu mais de 150 agentes e cumpriu setenta mandados judiciais de busca e detenção, identificou que o lote foi "legalizado" entre 2014 e 2017 através de documentos fraudulentos de 20 empresas madeireiras nos estados de Roraima, Mato Grosso, Amazonas, Maranhão e Pará.

As ordens judiciais, que incluíam detenções preventivas e temporárias de várias pessoas e o fecho da atividade económica de algumas empresas, foram emitidas na capital do Estado de Roraima, Boa Vista, com base em seis investigações policiais e do Ministério Público.