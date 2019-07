Actualidade

O Fundo Monetário Internacional afirma hoje que os preços das casas continuam a subir em Portugal, mas descarta a necessidade de qualquer ação política imediata, recomendando, contudo, às autoridades portuguesas que acompanhem de perto a evolução do mercado hipotecário.

"Os preços das casas ainda estão a subir, mas não é necessária qualquer ação política imediata", indica o FMI no relatório da missão do FMI a Portugal ao abrigo do Artigo IV, hoje divulgado.

A instituição indica que os aumentos dos preços das casas continuaram, mas "variam consideravelmente de região para região" e acrescenta que, além disso, "a maioria das transações imobiliárias não foram financiadas com hipotecas".